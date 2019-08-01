Полицейским могут не доплатить за задержания на митинге 27 июля

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов заявил, что сотрудники полиции, вышедшие работать на митинг 27 июля, не получат премии. Об этом сообщает Znak.

Воронцов отмечает, что рассчитывать на денежную компенсацию или отгул, если полицейский вышел на работу в выходной день, можно только при соответствующем приказе. По его словам, такой документ был подписан только для управленцев и аналитиков центрального аппарата МВД. В связи с этим Воронцов получает жалобы от рядовых сотрудников полиции.

27 июля столичная полиция пополняла свои ресурсы личного состава сотрудниками из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Сообщается, что всего в Москву прибыло 400 полицейских из других регионов. Также было привлечено порядка трехсот курсантов и сотрудников иных учреждений подведомственных МВД.

Предполагается, именно с нехваткой штата московской полиции связана просьба МВД перенести матч «Спартак» – «Динамо», который пройдет в один день с очередным митингом в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что Кириллу Жукову предъявили обвинение по делу о «массовых беспорядках» 27 июля. СК сообщает о намерении ходатайствовать об аресте пяти человек и предупреждает, что это число может увеличиться до десяти.