Первый обвиняемый по делу о "массовых беспорядках" не признал вину в насилии

Правозащитник Павел Чиков назвал дату выбора меры пресечения для первого фигуранта дела о «массовых беспорядках» в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что первым обвиняемым по уголовному делу о беспорядках в Москве 27 июля стал Кирилл Жуков. Ему предъявили обвинения в участии в несанкционированных митингах и насилии в отношении полиции.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на telegram-канал руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, сам Жуков свою вину отрицает.

«Вину ни в насилии, ни в массовых беспорядках он не признает. Кирилл сейчас задержан на 48 часов», — рассказал Чиков.

По словам правозащитника, мера пресечения для обвиняемого будет избрана завтра, 2 августа, Басманным судом. Интересы Кирилла Жукова будет представлять сотрудничающий с «Агорой» адвокат Светлана Байтурина.