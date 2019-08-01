На 71-м году жизни скончалась зампред Конституционного суда Ольга Хохрякова

В Санкт-Петербурге ушла из жизни заместитель председателя КС Ольга Хохрякова, занимавшая эту должность 11 лет.

Как сообщается на сайте Конституционного суда, Хохрякова умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет.

Отмечается, что в течение последних 11 лет она занимала должность заместителя председателя Конституционного суда, внеся большой вклад «в совершенствование российского правосудия, научно-педагогическую деятельность, подготовку и воспитание молодых правоведов».

«Уход Ольги Сергеевны — невосполнимая утрата для всего Конституционного суда. Её всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь. Её любили как надежного товарища, верного друга, светлого человека», — сообщили в КС, принеся соболезнования родным и близким Хохряковой.