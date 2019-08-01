Два новых ночных автобуса появятся в Москве

С 4 на 5 августа в Москве начнут работу два новых ночных автобуса, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на Мосгортранс.

Новые маршруты соединят центральную часть столицы с районами, куда раньше невозможно было добраться на общественном транспорте после закрытия метро. Оба автобуса стартуют от станции «Китай-город».

Маршрут Н9 будут проследует с остановками на станциях «Лубянка», «Сухаревская», «Проспект Мира», «ВДНХ», «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево» и «Алтуфьево».

Маршрут Н8 пройдет по остановкам: площадь Яузские Ворота, станции метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Тульская», «Нагатинская», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля», «Аннино» и «Бульвар Дмитрия Донского».

Предполагается, что маршрут будет доступен для 600 тысяч жителей в этих районах.