ВИЧ стал одной из основных причин смертности среди молодежи в России

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) стал одной из основных причин смертности среди граждан в возрасте 18-44 лет, сообщает Newsru.com со ссылкой на сайт Института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

В докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году» сообщается, что на ВИЧ-инфекцию, вне случаев смерти от внешних причин, приходится 15,8% летальных исходов от их общего числа в группе граждан в возрасте от 18 до 44 лет. Следом за ней расположились диагнозы, связанные с пищеварением (14,9%), онкологические заболевания (13,1%) и ишемическая болезнь сердца (8,4%).

В общей сложности за 2018 год от вируса иммунодефицита в России умерли 20,5 тысяч человек. Основная группа смертности – люди в возрасте от 25 до 34 лет (22,3 случая на 100 тысяч населения).