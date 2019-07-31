В Детском Черкизовском парке отремонтировали Дворец творчества «Преображенский»

Во Дворце детского творчества «Преображенский» закончили ремонт.

В Детском Черкизовском парке завершился ремонт здания Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский». В рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории в нем поменяли порядка 150 окон, отремонтировали фасад и покрасили его специальной краской, кроме того у здания починили кровлю, отремонтировали лестницы, пандусы и др.

Это учреждение имеет богатую историю – его открыли еще в начале Великой Отечественной войны.

«Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» начинает свою историю в декабре 1941 года, когда в период битвы за Москву государство в целом и Моссовет в частности ставили своей задачей в том числе продолжать и преумножать работу с инфраструктурой и людьми. Особое внимание уделялось детям и подросткам, чьи родители воевали и трудились в тылу, - рассказал эксперт Гражданского комитета России по вопросам политической аналитики и истории Дмитрий Лесных. – В эти тяжелые месяцы и был создан Дом пионеров Сокольнического района. Там организовали полный комплекс работы с детьми – были открыты оркестр, спортивная школа, театральная студия. Даже в условиях военного времени детям предоставили условия для развития, а также обучение трудовым навыкам в учебно-производственных мастерских».

По словам эксперта, после войны учреждение сосредоточилось на всестороннем творческом развитии и туристической сфере, объединив всех школьников Куйбышевского района Москвы. Сам Дом Пионеров переехал на Малую Семеновскую улицу. Впоследствии в своей работе он вышел на международный уровень, устанавливая в рамках клуба интернациональной дружбы связи с иностранными детскими организациями.

В 1984 году начало строиться новое здание, но затем стройку заморозили, в итоге окончательно сдать объект удалось только к 1997 году, при этом требовались многочисленные доработки. Площадь здания составила более 13 тыс. кв. м. Текущий ремонт в нем проводили каждый год, но, например, кровлю последний раз перекрывали в 2011 году, а фасад полностью не ремонтировали никогда.

Этот фасад состоит из кирпичной кладки и оштукатуренной поверхности частей стен.

«Кирпичную часть фасада очистили от цементного раствора и провели работы по обессоливанию. Там, где это было необходимо, восстановили кирпичную кладку, заменив кирпичи. Затем на кирпичную часть фасада нанесли грунтовку, а после покрасили специальной краской», - отчитались в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

На оштукатуренных элементах фасада зачистили старое покрытие, там, где это было необходимо, а на поверхность стен закрепили специальную сетку, поверх которой нанесли новое штукатурное покрытие. Затем стены зашпаклевали, нанесли грунтовку и покрасили в соответствии с паспортом колористического решения. В ходе работ по благоустройству 148 старых деревянных окон заменили на современные пластиковые.

«Помимо этого, был произведен ремонт кровли, в ходе которой было демонтировано старое покрытие, произведен ремонт парапетов и цементной стяжки крыши. После чего уложили новое покрытие, выполнили пароизоляцию и утепление путем напыления пенополиуретана, а также для обеспечения водонепроницаемости крышу обработали полимочевиной», - добавили в пресс-службе Департамента капремонта.

Также специалисты отремонтировали бетонную отмостку здания, заменили лестницы, пандусы, козырьки на входах и решетки на окнах, а цоколь облицевали крупноразмерной керамической плиткой.

«Развитие Дворца творчества детей и молодежи, конечно же, необходимо, чтобы учреждение, основанное в самые тяжелые годы нашей страны для заботы о детях, продолжило свои традиции», - резюмировал Дмитрий Лесных.