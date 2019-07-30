В Украине умер советский разведчик, первым получивший образцы Эболы

29 июля скончался советский разведчик Анатолий Баронин. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Среди самых значимых заслуг Баронина чаще всего упоминается его миссия с получением информации о лихорадке Эбола в 1970-х годах. Тогда считалось, что вирус является бактериологическим оружием США.

Разведчик в группе с советскими медиками визитировали Нигерию, где необходимо было заполучить от местных исследователей образцы крови, зараженной Эболой. Пробирки с биологической жидкостью были добыты и срочно отправлены спецрейсом «‎Аэрофлота» в СССР.

В 1991 году Баронин уволился в запас и преподавал в Институте Службы внешней разведки Украины.