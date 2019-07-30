Семья главврача онкоцентра Ивана Стилиди вновь привлекла внимание Генпрокуратуры и МВД

Арестами силовиков сегодня уже никого не удивишь. Если даже действующие сотрудники органов позволяют себе хранить в своих квартирах и на своих счетах миллиардные заначки, то что уж говорить об их коллегах в отставке и их семьях. К примеру, о бывшем прокуроре Сократе Стилиди.

Уроженец мандаринового Сухуми Сократ Стилиди в родной Абхазии больше известен под именем Ставро. Карьеру силовика он начинал следователем прокуратуры в Ткварчели (теперь это – город-призрак), а закончил заместителем прокурора Абхазии. Правда, когда в начале 90-х началась война с Грузией, защите родного дома Ставро предпочел переезд в Москву, где благодаря своим связям стал заместителем председателя управляющего позднее обанкротившегося Межрегионбанка. Видимо, деньги считать прокурорский работник умел уже тогда. В книге Александра Максимова «Бандиты в белых воротничках» приводятся выдержки из бесед следователя с Натальей Лозинской, помощником трижды судимого международного мошенника Григория Лернера, похищавшего деньги у российских банков: «Шалашову и Стилиди (руководители Межрегионбанка) был выплачен миллион долларов на их личные счета, за их услуги в России».

Межрегионбанк впоследствии разорился, но на благосостоянии Стилиди это банкротство фатально не отразилось: еще раньше бывший силовик вместе с сыном Иваном и кузеном Василием стал владельцем завода по производству детского питания в деревне Аладьино Дмитровского района Подмосковья. Как пишет The Moscow Post, «Стилиди сам рассказывал, что заводик достался ему после работы в банке в качестве имущества, оставленного под залог незадачливыми кредиторами».

То же издание рассказывает, что произошло с этим бизнесом дальше:

«В 2014 году Сократ Стилиди принимает решение продать компанию. Из-за кризиса предприятие стало приносить меньше прибыли, и в 2013 году впервые с момента создания оставив владельцев вместо многомиллионной прибыли с убытками в размере 4,6 млн рублей. Да и стоимость компании, по данным портала СБИС, упала с 117 млн рублей в 2009 году до 29,8 млн в 2014-м.

Хотя, говорят, что искать покупателя на предприятие Сократ Стилиди начал еще с 2008 года, но лишь в 2014 году нанятому им посреднику, удалось найти компанию, согласившуюся купить завод. По странному стечению обстоятельств посредник, организовавший продажу «Теледиск-холдинга» по завышенной цене, умер через четыре месяца после заключения сделки.

Позже новые владельцы скажут, что приобрели компанию по завышенной в два раза цене. Правда, по некоторым экспертным оценкам можно предположить, что тут они вновь обманываются. 183 с лишним миллиона рублей – изначально оговоренная продавцом и покупателем сумма – это где-то в шесть раз больше оценочной стоимости холдинга. Хотя в судах звучала и иная, гораздо большая, оценка».

История с судами вообще любопытна тем, что буквально перед продажей компании Сократ Стилиди выкупил солидную долю своего кузена (30% акций) всего за три тысячи рублей. Потом Василий Стилиди, правда, пытался доказать, что эта сделка ничтожна, что брат обещал ему выплатить «в конверте» 39 млн, но обманул, однако суд предсказуемо встал на сторону бывшего прокурора.

«Тем не менее, – отмечает The Moscow Post, – решение арбитража по спору братьев интересно тем, что здесь среди прочего названа и официальная сумма, за которую Сократ Стилиди будто бы продал 100% "Теледиск-Холдинг", указав в договоре купли-продажи всего 133 350 000 руб. 00 коп. При том, что на текущий момент, как утверждают покупатели и их адвокаты он уже получил за "Теледиск-холдинг" почти 174 из 183 оговоренных миллионов рублей, похоже, скрыв довольно значительную часть полученных денег от налогообложения... Человек, который собственному брату заплатил три тысячи рублей за долю в заводе, за которую сам получил уже около 60 млн рублей, с которых почти не заплатил налогов, наверное, должен быть очень... экономным».

Наверное. Во всяком случае, когда в 2002 году во время визита в Сухуми Ставро Стилиди похитили неизвестные, «Военно-промышленный курьер» писал, что за его освобождение «пришлось выложить бандитам сотни тысяч "зеленых". Откуда они взялись в нищей стране? Из личных сбережений? Вряд ли. Можно только догадываться, куда деваются деньги абхазских налогоплательщиков и кредиты, выделенные московскими банкирами бывшим руководителям исполнительной власти республики».

Естественно, сын бывшего прокурора не мог не перенять отцовского отношения к деньгами и людям. Учитель Ивана Стилиди академик Михаил Давыдов говорил в интервью, что «как специалист Иван неплохой, мой ученик, хорошо обученный хирург, но по другим качествам хромает на обе ноги. Он немножко сибарит, есть в нем нарциссизм... По человеческим качествам, как оказалось, провал полный».

Оказалось, Стилиди-младший не постеснялся в обход всех регламентов занять мест о своего учителя во главе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, хотя до этого был даже не замдиректора, а рядовым заведующим отделения, перепрыгнув своим назначением через головы более достойных кандидатов.

«Однажды он, – дополняет портрет карьериста The Moscow Post, – не поленился и, бросив всех больных, сам приезжал за очередным траншем. Это, как раз, был последний транш в рамках длящихся несколько лет расчетов между сторонами, когда 60 млн рублей по просьбе Сократа Стилиди, вновь экономившего на налогах, были переданы покупателю векселями "Сбербанка".

После этого до окончательного расчета по оговоренной сумме в 183 млн рублей покупатель и остался должен Стилиди еще 9,6 миллионов, вместо которых ему в соответствии с подписанным соглашением было предложено вернуть проценты в уставном капитале ООО "Теледиск-холдинг". Стилиди отказался, нарушив соглашение. И хотя дальше эта история должна была бы перейти в ведение арбитражного суда, она после долгих мытарств по кабинетам следователей вдруг становится уголовным делом».

Издание отмечает, что теперь бизнесом семьи Стилиди займутся уже не рядовые следователи, а министр МВД Колокольцев, генпрокурор Чайка и бизнес-омбудсмен Титов, которым ушли соответствующие депутатские запросы. Остается только надеяться, что на запросы будет дан полноценный ответ, ведь прокуроры, как известно, тоже бывшими не бывают. Даже те, цена которым – всего три тысячи рублей.