Отсутствие осадков, +16 градусов и ветер до 12 м/с пообещали москвичам 30 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области во вторник, 30 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе продолжат определять холодные воздушные массы, но благодаря антициклону на небе будет светить солнце.

Температура воздуха в Москве днем 30 июля составит 14..16, по области — 11..16 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и в середине дня упадет до отметки 741 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором, влияющим на самочувствие метеочувствительных людей. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников.