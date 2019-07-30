Опасные собаки, футболки, флешки и путешествия: обзор юридических новостей

Должны ли перевозчики рассаживать детей вместе с родителями? Вроде логичен однозначный ответ, но Минтранс говорит лишь о том, что авиакомпании должны принять для этого все возможные меры. Оставляя таким образом лазейку — чтобы авиаперевозчики могли злоупотреблять этим, запрашивая за пересадку дополнительные деньги с пассажиров.

Ведомство указало несколько причин, по которым делать это именно обязанностью перевозчиков признано нецелесообразным. Первая вроде логична: дети, недееспособные и лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности не размещаются у аварийных выходов. Следующая — менее логична: ужесточение требований может повлечь увеличение времени регистрации пассажиров на рейс. Всего лишь. Напомню, речь идет о детях в возрасте от двух лет...

Верховный суд в споре об изъятии налоговиками системных блоков, флешек и дисков приняла сторону фискального ведомства. Изъятие электронных носителей информации по причине несвоевременного представления требуемых документов узаконено.

Судебная инстанция подтвердила право требовать как все документы, подтверждающие правильность уплаты обязательных платежей, и не ограничиваться только бумажными, так и носители, на которых эти документы находятся.

Утвержден перечень потенциально опасных собак. В нем двенадцать видов, большинство отнесены к бульдогам, кроме них — акбаши, американские бандоги, волко-собачьи гибриды, питбульмастифы, северокавказские собаки, а также метисы этих пород.

Что это меняет? До конца года — ничего, а вот с 1 января будет запрещен выгул этих пород без намордника и поводка за пределами специальной огороженной территории. Что мешает водить так потенциально опасных собак (а ведь причиной отнесения их к такой категории является генетически обусловленная агрессия) уже сейчас — не сообщается.

Давно не напоминал о себе депутат Милонов... А вот напомнил — и лучше не делал бы этого. Предложил отправлять сразу на исправительные работы граждан лишь за то, что те появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде. И даже более того — слова на принтах могут быть всего лишь схожи с ненормативной лексикой.

Невдомек, наверно, что расширительное толкование норм, так или иначе ограничивающие права или свободы человека, недопустимо. Как и то, что суды давно применяют за использование ненормативной лексики в общественных местах статью о мелком хулиганстве. За это положен штраф до 1 тысячи рублей — или даже арест на срок до 15 суток.