Дедушка раскаявшегося в разбое офицера ФСБ выдал 1,3 миллиона рублей

Офицер управления «К» ФСБ России Александр Карелин признал вину по делу о разбое.

Об этом сообщил его адвокат Максим Слюсаренко, передает РБК. «Позиция по делу определена, вину мы признаем, проявляем деятельное раскаяние», — сказал Слюсаренко на заседании Московского окружного военного суда, который сегодня, 30 июля, признал законным арест Карелина.

Сообщается, что преподаватель академии ФСБ, генерал Валентин Карелин, который приходится обвиняемому дедушкой, добровольно выдал следствию 1,3 миллиона рублей. Предположительно эти деньги были похищены обвиняемыми сотрудниками ФСБ в ходе разбоя.

Всего, по словам адвоката, в результате налета Карелин получил два миллиона рублей. Оставшиеся 700 тысяч рублей сейчас пытаются возместить потерпевшему родственники обвиняемого.

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По данным следствия, они напали на безработного Александра Юмаранова и под видом оперативных мероприятий отобрали у него 136 млн рублей, которые он собирался обменять на доллары в банке «Металлург». Эти средства Юмаранов получил в долг по расписке.

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский. Сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин отказался признавать себя виновным.