Бывшего замдиректора ФСИН Коршунова осудили на 7 лет за махинации с обувью

Гагаринский районный суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима бывшему заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову, сообщает news.ru со ссылкой на ТАСС.

Также Коршунову был назначен штраф размере 900 тысяч рублей, а другого фигуранта дела, бывшего директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталия Морусова, суд приговорил к 5 годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Арестованное имущество Коршунова и Морусова обращено в доход государства для погашения ущерба.

Обвинение было предъявлено по статье о мошенничестве. Установлено, что в 2015 году Коршунов с подельниками разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. По факту обувь изготовлялась не на территории унитарного предприятия ФСИН, а из более дешевых и не предусмотренных контрактом материалов в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. К изготовлению обуви были привлечены заключенные.

После задержания в сентябре 2017 года в отношении Олега Коршунова было возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с закупкой обуви, одно – с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно – со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно – с получением взятки.

Сам Коршунов заявил журналистам в зале суда, что все обвинения в его адрес надуманны.