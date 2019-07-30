54% россиян хотели бы, чтобы Путин оставался президентом после 2024 года

Социологи отмечают, что число россиян, которые не видят альтернативы нынешнему президенту, выросло до максимума.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра», 54% жителей России хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом страны после 2024 года. Отмечается, что этот показатель снизился на 13 пунктов после рекордного значения в 2017 году.

При этом доля тех, кто не хотел бы видеть Путина в Кремле после завершения текущего срока его президентства, наоборот выросла на 11 пунктов и составила 38%.

Кроме того, до максимума с июля 2001 года (до 43%) увеличилось число респондентов, которые говорят, что доверяют Путину, потому что не видят альтернативы.

На президентских выборах за нынешнего лидера страны готовы голосовать 40% участников опроса.

По словам социологов, наиболее критичны к президенту относительно более образованные и обеспеченные люди от 25 до 30 лет, которые скоро начнут определять общественное мнение.