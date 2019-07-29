В Москве за две недели избавятся от содержащих рекламу граффити

Постановление, разработанное департаментом ЖКХ Москвы, предписывает удалить любое рекламное граффити в течение 15 дней.

Как отмечает «Коммерсантъ», до сих пор нанесение граффити на стены домов и сооружений в Москве не регламентировалось. Рекламодатели договаривались с управляющими компаниями напрямую.

В соответствии с новым постановлением, сюжет граффити может быть связан «с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства, но без какой-либо коммерческой составляющей».

Сообщается, что в случае, если предписание по удалению изображений в указанный срок не будет выполнено заказчиком или исполнителем, столичные власти будут вынуждены закрасить их своими силами, используя городской бюджет.

Принять подобные меры планировалось еще перед перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Тогда этот сегмент рекламы оценивался в один миллиард рублей в год. По мнению мэрии, подобная реклама наносит вред архитектурному облику города.