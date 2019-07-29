В Петербурге за пытки подростка двоих мужчин приговорили к четырем годам

Суд Петербурга приговорил к четырем годам колонии двух местных жителей, которые издевались над 12-летним подростком.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов, передает 78.ru.

Установлено, что в ночь на 19 февраля в квартире на Будапештской улице два знакомых матери пострадавшего после употребления алкоголя и наркотиков нанесли ребенку несколько ударов руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой. Кроме того, они применяли электрошокер, а также тушили о мальчика сигареты. Во время истязаний они требовали от него признаться в сексуальных домогательствах к годовалой сестре.

После произошедшего подростка пришлось госпитализировать. Как пишет «Фонтанка.ру», дети были изъяты из семьи, мать лишена родительских прав.

Оба фигуранта признали свою вину. Один из них получил четыре года исправительной колонии общего режима, второй приговорен к четырем годам колонии строгого режима. С учётом наказания, назначенного ранее, ему предстоит провести в заключении семь лет.