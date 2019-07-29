В августе в Москве начнут работу точки по продаже арбузов и дынь

Бахчевые развалы в столице начнут работать с 3 августа. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Конкретное число торговых точек не уточняется. В прошлом году работало 240 бахчевых развалов по всей Москве. Стоимость арбузов в таких точках составляла 25-30 рублей за килограмм, а дынь – 60-80 рублей за килограмм.

Размещались развалы с дынями и арбузами только в специально отведенных местах. Несанкционированная торговля пресекалась властями.