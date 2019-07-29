Путин попросил ФАС разобраться с тарифами ЖКХ в регионах

Владимир Путин поручил главе ФАС Игорю Артемьеву разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах, сообщает «Интерфакс».

Президент отметил, что на прошедшей «прямой линии» было много жалоб на необоснованный, как считают граждане, рост тарифов. Глава антимонопольного ведомства заверил, что история, позволявшая муниципалитетам и регионам завышать тарифы в сфере ЖКХ, завершена, но Путина ответ не устроил. Он попросил, чтобы отчеты не расходились с «сутью решений».

По данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%, коммунальных — на 4,1%.