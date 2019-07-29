Поезда МЦК будут ходить чаще из-за концерта Rammstein

В связи с концертом группы Rammstein в «Лужниках» интервал движения между поездами МЦК сокращен до пяти минут.

Об этом сообщается в Twitter Московского метрополитена.

По требованию полиции на станциях «Спортивная», «Воробьевы горы» и МЦК «Лужники» возможны ограничения входа и выхода. Пассажиров просят быть внимательными и соблюдать общественный порядок. Для экономии времени рекомендуется заранее приобретать билеты.

Напомним, билеты на московский концерт немецкого коллектива пользовались огромным спросом, в связи с чем организаторы перенесли мероприятие с «ВТБ Арены» на стадион «Лужники». В Санкт-Петербурге группа выступит 2 августа на стадионе «Газпром Арена».