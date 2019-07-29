AliExpress будет работать как оптовый поставщик для российских магазинов

Китайская торговая интернет-площадка AliExpress начнёт поставлять непродовольственные товары в российские магазины.

Таким образом, компания станет оптовым поставщиком для небольших розничных торговых сетей в России, пишут «Ведомости». Сейчас платформа ищет партнеров и обсуждает условия работы, в скором времени для работы с юридическими лицами появится отдельный сайт или приложение.

Как сообщает ТАСС, первыми клиентами AliExpress в рамках проекта стали региональные сети в Краснодарском крае и Свердловской области. В данный момент ведутся переговоры с несколькими крупными продуктовыми сетями.

Уточняется, что пока речь идет о товарах сезонного ассортимента, аксессуарах, товарах для дома и одежде. По мнению представителей компании, за год доля продаж по такой схеме может составить 10% в обороте российского бизнеса платформы.