Алексей Навальный вернулся из больницы в спецприемник

Алексея Навального выписали из больницы и доставили обратно в спецприемник, где он продолжает отбывать 30-дневный арест.

Об этом сообщила его лечащий врач Анастасия Васильева. «Его только что под конвоем увезли в спецприемник», — приводит слова медика телеканал «Дождь».

Напомним, накануне Навального госпитализировали из изолятора временного содержания. В больнице сообщили, что выявили у него аллергическую реакцию, известную как «крапивница», и диагностировали контактный дерматит.

Анастасия Васильева считает, что ухудшение самочувствия произошло из-за «повреждающего действия неопределенных химических веществ». По ее словам, будет проведена независимая экспертиза. «Алексею действительно лучше, но меня пугает и настораживает, что нет попыток узнать, что это было за вещество. Сам Алексей тоже считает, что это был какой-то токсический агент», — отметила Васильева. По ее словам, ранее у Навального не было никаких аллергических реакций.

Сторонники Навального, пришедшие к зданию больницы поддержать его накануне вечером, и журналисты были задержаны.