В столичной "Яме" задержали редактора The Village и еще трех человек

В общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Басманном районе Москвы вновь проводились задержания.

Как передает «МБХ медиа», на этот раз среди четверых задержанных в «Яме» оказался редактор издания The Village Лев Левченко.

Отмечается, что перед этим в общественное пространство на Хохловской площади вновь приходили активисты антиалкогольного движения «Лев против».

Напомним, после скандалов с серийными отравлениями и задержаниями отдыхающих ОМОНом вокруг «Ямы» выставляли заграждения, однако позднее их убрали и место отдыха вновь заработало.