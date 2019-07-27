Путин начал глубоководное погружение к затонувшей в Финском заливе субмарине

Владимир Путин совершает глубоководное погружение в районе острова Гогланд на аппарате «C-explorer 3.11».

Как передает «Интерфакс», целью погружения российского президента в воды Финского залива является изучение подводной лодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что субмарина была ранее обнаружена кспедицией Русского географического общества (РГО).

По данным агентства, для Владимира Путина данное глубоководное погружение не стало первым: президент давно интересуется подводными исследованиями и неоднократно принимал участие в экспедициях РГО.