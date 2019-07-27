Последний теплый день июля с температурой до +28 ждет москвичей в субботу

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в субботу, 27 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит оставаться под влиянием южной периферии антициклона, что обусловит жаркую погоду и отсутствие существенных осадков.

Температура воздуха в Москве 27 июля уже к 10 утра поднимется до 26..28 градусов, в Подмосковье — до 23..28 градусов тепла.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и к концу дня составит 744 мм ртутного столба.

По словам специалистов, все метеопараметры останутся в пределах климатической нормы, что обусловит отсутствие пагубного влияния погоды на самочувствие метеозависимых москвичей.