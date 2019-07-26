Житель Тольятти проведет год в колонии за твит о подрыве офиса ФСБ в 2018 году

Суд в Самаре приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к реальному сроку за твит о взрыве офиса ФСБ в Архангельске.

Как передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Владимира Красикова, дело против молодого человека из Тольятти 1996 года рождения возбудили еще в феврале текущего года. Поводом для него послужил твит Довыденкова, который, по версии следствия, содержит «лингвистические признаки оправдания действий молодого человека, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в г. Архангельске».

Уточняется, что 26 июля Самарский гарнизонный военный суд приговорил Довыденкова к году колонии. Сам обвиняемый признал вину, его дело рассматривали в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств.

Напомним, ранее за статьи о теракте в архангельском офисе ФСБ на 30 тысяч рублей был оштрафован якутский журналист Михаил Романов.