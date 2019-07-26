Эксперты напомнили о правилах безопасного сбора грибов

В Роскачестве рассказали, где и как собирать грибы, чтобы не отравиться ими.

Прежде всего, по словам экспертов, следует помнить о том, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, поэтому каждый экземпляр надо внимательно осматривать, пишет ТАСС.

В частности, настоящие и ложные грибы отличаются размерами плодового тела и окраской разных частей. Кроме того, о характере гриба может рассказать наличие специфических структур под шляпкой. Так, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, но с возрастом темнеют, в то время как у похожей на них бледной поганки они всегда белые. Летние опята лучше не собирать вообще, поскольку их ядовитый двойник практически идентичен и при этом смертельно опасен.

Эксперты отмечают, что неядовитые грибы тоже могут нанести ущерб здоровью. Отравиться можно, к примеру, старыми грибами. Их можно определить по дряблой текстуре, большому числу червей и других насекомых, а также плесени. В местах с неблагоприятной экологической обстановкой от сбора грибов лучше воздерживаться, поскольку грибы впитывают в себя все вредные вещества, в том числе радионуклиды, тяжелые металлы и пестициды. При этом концентрация опасных элементов в грибах может оказаться намного выше, чем в окружающей среде.

Что касается метода сбора грибов, то специалисты рекомендуют их не выдергивать и не срезать, а выкручивать из почвы, после чего обрезать грязное основание ножки.

В целом же грибами увлекаться не стоит, поскольку клеточная стенка у них состоит из хитина, а человеческий организм не способен вырабатывать ферменты, разрушающие это вещество. Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, а также детям до семи лет есть грибы совсем не рекомендуется.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что под Тобольском ученые обнаружили новый вид гриба.