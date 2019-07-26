В Москве заканчивается строительство нового Карамышевского моста

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что скоро в районе Нижние Мневники откроются новые мост и метро.

Как сообщает «‎Российская газета», проектировщики еще в 2016 году предложили решить дорожную ситуацию в этом районе города. Старый Карамышевский мост давно перестал справляться с нарастающим автомобильным потоком, и было предложено усановить рядом с ним балочный мост.

На данный момент 600-метровое сооружение готово на 80%. Подрядчики соединяют пролеты через канал имени Москвы. Новый Карамышевский мост станет частью хордовой магистрали, которая улучшит движение между севером и западом города. Старый мост оставят на том же месте, но он будет использоваться для поездок по ближайшим районам.

Почти в том же самом месте, где соединяются пролеты нового Карамышевского моста, под Москвой-рекой идут тоннели Большой кольцевой линии метро. Это западный участок, в которой войдут станции «‎Карамышевская», «‎Улица Народного Ополчения», «‎Терехово» и «‎Можайская». Левый тоннель между «‎Карамышевской» и «‎Улицей Народного Ополчения» готов, а правый скоро достроят.