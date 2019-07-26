Суды защищают Путина и – на пару с Ростуризмом – отдых россиян: обзор новостей

Новое в применении закона об оскорблении власти и компенсациях за моральный вред и отмененный отпуск: юридический обзор.

С апреля длится применение закона об оскорблении властей. Он и раньше казался чрезмерным, а здесь правоприменители уже совсем запутались.

Началось все с того, что в посте одной из соцсетей к человеку по фамилии Путин была привязана прямая цитата из фильма «Даун Хаус» — там где «сказочный», помните? За это дали 30 тысяч штрафа. Так вот, стало известно, что описание того, за что выписали штраф, тоже стало основанием для привлечения в рамках этого наспех принятого законодательного акта.

Житель Новокузнецка добавил свой комментарий — и перепечатал на своей страничке, поставив цитату без всяких звездочек. При этом в своем сообщении он привел цитату гаранта конституции, что, мол, сейчас не 37-й...

Из подробностей отметим, что суд отказался признать главу государства потерпевшим. Но кажется, что от такого закона и особенно с таким применением более всего страдает именно он. Что касается дела, то по нему будет подана апелляция, возможно, придется дойти до Верховного суда, который иногда принимает сторону стороны, прибегающей к апелляции.

Далее обратимся к инициативам главной судебной инстанции. Готовятся новые разъяснения о компенсации морального вреда. Последнее постановление было четверть века назад, многое с тех пор поменялось, но, видимо, одно останется точно: суд будет принимать решение о размере, исходя из внутреннего убеждения, которое опирается на материалы дела. Идея о том, чтобы разработать формулу расчета компенсации, пока не находит отклика в сообществе.

Сейчас согласно статье 1101 Гражданского кодекса, оплата причиненного морального вреда осуществляется в денежной форме в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степени вины причинителя вреда, с учетом разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом непосредственно, и речь может идти о том, что будет рекомендован какой-нибудь низший размер компенсации. А пока в 2018 году суды рассмотрели более 21 тысячи дел, удвоив назначенные выплаты более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Продолжая «курортный сезон», отметим и такую позицию ВС РФ: рекомендация отраслевого регулятора — Ростуризма — может стать основанием для туриста отказаться от поездки и вернуть свои деньги без каких-либо штрафных санкций. Поездки в те или иные страны могут при этом быть не запрещены, но мнения Ростуризма будет достаточно. Если решите не ехать, туркомпания должна вернуть всё, а если решите прервать отдых — часть, пропорциональную стоимости не оказанных услуг.