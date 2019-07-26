Рогозин оценил информационную атаку против Роскосмоса в $2 млрд

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика негативных сообщений о себе и госкорпорации.

Об этом сообщает «Интерфакс». Как заявил Рогозин, выступая в Центральном научно-исследовательский институте машиностроения, он встретился с одним из предполагаемых заказчиков материалов. После этого публикации прекратились. «Не постеснялся, нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула – все исчезло, все дурные публикации», – рассказал Рогозин, не вдаваясь в детали.

Глава госкорпорации рассказал, что «информационная атака» на Роскосмос обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов. Он отметил, что 40 человек с космодрома Восточный были посажены в тюрьму за вложение украденных денег в публикации «для дискредитации отрасли в целом» и его лично.

В декабре руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявлял, что против Роскосмоса была запущена «информационная кампания», с целью помешать России восстановить лидерство в космической сфере. Устименко не уточнил, кто причастен к предполагаемой атаке. В марте Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства. Было возбуждено уголовное дело.