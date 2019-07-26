К концу года в Москве решат, как связать монорельс с трамвайной сетью

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявил, что судьба столичного монорельса будет решена до конца года.

Как передает агентство РИАМО со ссылкой на слова Хуснуллина, власти пытаются решить, как на базе монорельса спроектировать трамвай и связать его с трамвайной сетью города.

Сейчас на объекте проводится обследование несущих конструкций для полноценного проекта планировки. По словам Марата Хуснулина, сделать из монорельса другой вид транспорта инженерно-технически сложно.

Линия монорельса была запущена в 2004 году на северо-востоке столицы. На маршруте расположились шесть станций. После открытия нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро и запуска Московского центрального кольца пассажиропоток на монорельсе снизился на треть. В связи с этим было решено реконструировать нерентабельный проект.