В Астрахани задержаны министр финансов и экс-глава правительства региона

В Астраханской области задержаны бывший председатель правительства региона Расул Султанов и действующий и. о. министра финансов региона Виталий Шведов.

Как сообщает ТАСС, чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела, но не уточняется, по какой статье идут разбирательства.

Ранее Следственный комитет уже возбудил 38 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов, причастных к нарушениям при исполнении программы переселения из аварийного жилья в регионе.

Также в правоохранительных органах сообщали об обысках, прошедших в областном министерстве финансов. Но помощник Шведова в комментарии «‎РИА Новости» отрицает это и утверждает, что региональный минфин работает в штатном режиме.

В издании Ast-news.ru сообщают, что разбирательства в отношении сотрудников минфина начались после визита замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя.

Напомним, осенью 2018 года Владимир Путин принял отставку многолетнего руководителя астраханской области Александра Жилкина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Морозова. Однако 5 июня 2019 года Морозова сменил новый врио Игорь Бабушкин.