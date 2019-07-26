Эдуарду Худайнатову предрекли крах из-за отказа в государственных льготах

Эдуард Худайнатов и возглавляемый им «Нефтегазхолдинг» (до 2017 года - «Независимая нефтегазовая компания», «ННК») нередко фигурируют в СМИ в новостях о попытках реструктуризации своих долговых обязательств. Cостояние компании (тогда еще «ННК») еще в 2017 году журналисты характеризовали как предбанкротное. В 2017 году «Нефтегазхолдинг» показал совокупный убыток в размере 2,1 млрд рублей, в 2018 году – убыток в 2,4 млрд.

Расплачиваться с долгами организация планировала, увеличивая добычу трудноизвлекаемых запасов. Согласно своей стратегии, за пять лет «ННК» намеревается добыть больше 15 миллионов тонн углеводородов, среди которых 80% должны были обеспечить трудноизвлекаемые запасы.

Ключевом активом «ННК» на определенном этапе выступало Пайяхское нефтяное месторождение на полуострове Таймыр в устье Енисея. Однако эксперты отмечают, что его разработка требует дорогостоящих и высокотехнологичных работ, а добыча на уже пробуренных скважинах оказалась сравнительно невелика. Тем не менее «подобные балансовые запасы могут помочь господину Худайнатову получить льготы для проекта, который может быть реализован вместе с «Роснефтью», писал «Коммерсант».

Суммарная долговая нагрузка «ННК» (с учетом долговых обязательств Alliance Oil Company, купленной в 2014 году и ставшей основным нефтяным активом Худайнатова), в июле 2016 года оценивалась в $5,96 млрд. В 2015 году, на который пришлось начало выплаты долгов Alliance Oil Company, проценты по долговым обязательствам превысили объём прибыли компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) - $546 млн против $318 млн, и старт платежей пришлось перенести еще на два года по согласованию с кредиторами. Притом на наступающий 2020 год приходятся выплаты по второму выпуску еврооблигаций Alliance Oil Company ($500 млн). Компания предложила их владельцам досрочный выкуп с дисконтом, что обычно, отмечали опрошенные «Коммерсантом» эксперты, оправдывается высокими рисками погашения в установленный срок и выполняется с премией к рыночной цене в 1–3 процентных пункта.

В феврале 2019 года СМИ сообщали о выплате «Нефтегазхолдингом» долларового кредита ВТБ на $4 миллиарда, но средства на это были получены за счет займов у ряда других банков, в том числе Газпромбанка и МКБ. Притом информацию в деловых СМИ о том, что выплаты «Нефтегазхолдинга» и по этому кредиту ранее были отсрочены на два года, пришлось опровергать главе ВТБ Андрею Костину.

В этом свете обращает на себя внимание запрос о налоговых льготах для проекта добычи нефти в Арктике, сформулированный в письме Президенту РФ Владимиру Путину от Игоря Сечина. По плану главы «Роснефти», новый нефтегазовый проект «Восток ойл» объединит месторождения «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова. С учетом масштаба проекта экспертные оценки общей суммы льгот варьируют от 600 млрд до 2,6 трлн рублей.

Однако 22 июля Президент России Владимир Путин, напротив, ввел мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации. Также поручено провести инвентаризацию запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности их освоения в текущих налоговых условиях и представить финансово-экономическое обоснование предложений по господдержке разработки Приобского нефтяного месторождения.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал эти новости так: «Президенту виднее. Мы никуда не торопимся. Можем подождать до декабря, если государство тоже сможет подождать». Именно до 31 декабря действует введенный президентом мораторий.

Тем не менее шансы на получение льгот наблюдатели оценивают невысоко: «Президент, по сути, передал Игорю Сечину, в ответ на его просьбу о льготах для «Нефтегазхолдинга» большой привет и предложил лучше обратить внимание на слабое (почти мертвое) финансово-экономическое состояние структуры Худайнатова, - пишет журналист Олег Лурье. - И о каких льготах для «Нефтегазхолдинга» может идти речь, если общая ситуация в конторе Эдуарда Худайнатова начинается с буквы, в форме которой строится дворец Игоря Сечина? «Ж» и все тут». Очевидно, журналист имеет в виду сообщения СМИ о постройке нового «поместья» для Игоря Сечина в Барвихе, стоимость работ над которым оценивают в 18 млрд рублей.

«Похоже, что на общем негативном фоне - агрессивная попытка забрать «Сибантрацит» у структур Дмитрия Босова, просьба льгот в пользу почти загибающегося «Нефтегазхолдинга», постройка, в конце концов, миллиардерского домика, привлекшего внимание СМИ, и многое другое – случилось самое неприятное для еще недавно всесильного Игоря Сечина. Президент резко и публично отказал главе «Роснефти» в его просьбе о льготах для Приобского нефтяного месторождения (читай, для Худанатова). Так что ситуация у Эдуарда Худайнатова хуже некуда, - резюмирует, излагая всю эту информацию, Олег Лурье. - И даже мощный некогда тыл в лице главы «Роснефти» уже не работает. Факты – вещь упрямая, а всемогущих нет даже в России».