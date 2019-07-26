Более 30 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Причины отмены четырех вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 27 рейсов: четыре вылета из аэропорта Внуково, 21 — из Домодедово и еще два — из Шереметьево.

Кроме того, четыре вылета из аэропортов Домодедово и Внуково были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены рейсов также не называются.