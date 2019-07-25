Синоптики прогнозируют выпадение снега в европейской части РФ в выходные

Синоптики рассказали, что в ближайшие выходные снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в выходные в столичный регион придет резкое похолодание, а ко вторнику дневные температуры понизятся до +12 градусов.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, ультраполярное вторжение может принести в европейскую часть России осадки в виде мокрого снега и дождя в выходные.

При этом синоптик отметила, что такой прогноз справедлив лишь для северных частей Европейской территории: снегопады пройдут в проливе между Новой Землей и Архангельской областью, а также в Воркуте.

По словам Поздняковой, в Москве снега не будет, зато ее жителям предстоит пережить сильнейшие ливни.