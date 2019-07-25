ГП подозревает Михаила Ходорковского в легализации 6 млрд долларов

Генпрокуратура раскрыла детали третьего дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и других сотрудников компании.

Как рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, выступая на официальном интернет-канале ведомства «Эфир», речь идет о «легализации похищенных у государства в 1995–2003 годах» средств в размере шести миллиардов долларов.

«Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах», – рассказал Куренной. Он добавил, что запросы Генпрокуратуры о легализованных за рубежом деньгах и наложении на них ареста оставлись без удовлетворения и без ответа. «Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию», – сообщил представитель ведомства.

В мае об очередном деле ЮКОСа сообщалось в фильме НТВ под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Авторы ссылались на советника генпрокурора России Салавата Каримова. По его словам, Михаил Ходорковский незаконно приватизировал компанию, дав взятку ее руководству. Позднее генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что по третьему делу против экс-сотрудников ЮКОСа ведется расследование.

В 2005 и 2010 годах Михаила Ходорковского осудили по обвинению в мошенничестве, крупном хищении нефти и отмывании средств. Общий срок заключения составил 10 лет и 10 месяцев. Ходорковский вину не признал. В 2013 году он был помилован Владимиром Путиным. Сейчас экс-глава ЮКОСа живёт за границей.