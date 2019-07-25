Обвиненный в воздействии на подсознание якутский газетчик оштрафован на 30 тысяч

Якутский суд оштрафовал журналиста Михаила Романова, уличенного участковым в злоупотреблении свободой информации.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил автора издания «Якутск вечерний» Михаила Романова в использовании скрытых вставок и воздействии на подсознание читателей в публикациях о взрыве в офисе ФСБ.

Как передает «Интерфакс», суд Якутска счел обвинение Алимова справедливым и признал Романова виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу массовых нарушений общественного порядка или угрозу работе систем жизнеобеспечения).

В связи с этим журналист будет оштрафован на 30 тысяч рублей.

Однако представлявший интересы Романова в суде заместитель главного редактора издания «Якутск вечерний» Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловаться.