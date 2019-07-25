МВД выплатит 200 тысяч рублей забайкальцам за полицейское насилие

Могойтуйский районный суд Забайкальского края обязал МВД России выплатить 200 тысяч рублей Виктории Барлыбаевой и Анатолию Соколову, которых пытали в полиции ради признательных показаний.

Как сообщил телеканал «‎Дождь» со ссылкой на проект «Зона права», адвокат Роман Сукачев будет обжаловать решение в Забайкальском краевом суде. По его словам, они просили за каждого пострадавшего взыскать по 511 тысяч рублей. Именно такая сумма фигурировала в делах ЕСПЧ.

Преступление было совершено в январе 2017 года. Оперуполномоченные отдела полиции Батор Ямадаев и Аюр Бадмаев задержали 18-летнюю Викторию Барлыбаеву и 19-летнего Анатолия Соколова и требовали от них признаться в краже бытовой химии на десять тысяч рублей. Ямадаев ударил Соколова несколько раз книгой по голове, затем Бадмаев избил задержанного, из-за чего тот упал и ударился головой об пол. Девушку били по лицу и животу.

В итоге Ямадаеву было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно, а Бадмаев получил условный срок в 3,5 года. Им запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет.