Милонов призвал закрепить за трассой М11 народное название "За шавермой"

Депутат Виталий Милонов допустил использование названия «За шавермой/За шаурмой» для трассы М11 в качестве неофициального.

Как передает агентство городских новостей «Москва», ранее голосование, которое в сети проводил «Автодор», показало, что самым популярным у россиян названием трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» стало «За шавермой/За шаурмой». Однако этот вариант пришлось исключить из-за сложности перевода на другие языки.

По словам депутата ГД Виталия Милонова использование такого наименования трассы М11 вполне допустимо, но лишь в качестве народного и неофициального.

«Это, безусловно, народное название — "За шавермой". Оно не может быть официальным, но в качестве народного неофициального названия вполне можно использовать», — сказал парламентарий.

При этом в качестве официального названия дороги Милонов предложил использовать такие варианты, как «Столичная» и «Столичный тракт».