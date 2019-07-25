Матвиенко поддержала идею Володина о расширении некоторых функций парламента

Спикер Совфеда заявила, что Конституция РФ не нуждается в изменениях, однако не исключила «уточнения каких-то моментов».

Напомним, ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выступил за внесение «точечных изменений» в Конституцию России с целью расширения полномочий Госдумы и Совфеда.

Как передает РИА «Новости», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко идею своего коллеги из Думы отвергла, заявив, что Основной закон не нуждается в корректировке.

«У нас достигнут баланс властей и разделения властей», — отметила Матвиенко, подчеркнув при этом, что не против «уточнения каких-то моментов».

Кроме того, спикер СФ поддерживает усиление роли парламента и считает, что Россия не движется в сторону преобразования в парламентскую республику.

Однако Матвиенко призвала проверить, насколько эффективно парламентарии используют данные им права, компетенции и полномочия. «Возможно, здесь необходимы законы, которые бы позволили более эффективно использовать данные парламенту полномочия», — уточнила она.