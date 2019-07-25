Главу пресс-службы ГУ МВД Москвы привлекли к ответственности из-за дела Голунова

Начальника управления общественных связей и информации ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает РБК, это связано с искажением информации при освещении задержания журналиста Ивана Голунова. Какая именно санкция применена к Титову, не уточняется. Сам он отказался комментировать решение начальства.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 7 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В первом официальном сообщении МВД были опубликованы фотографии нарколаборатории, якобы сделанные в квартире журналиста.

Знакомые Голунова указали на то, что его квартира была только на одном из снимков, остальные фотографии были сняты в другом месте. В полиции признали ошибку и назначили службную проверку. 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено в связи с недоказанностью вины. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывал дело с расследованием, посвященном похоронному бизнесу.