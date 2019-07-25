Дождь с грозой и до 25 градусов тепла пообещали москвичам 25 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 25 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием атмосферных фронтов, что обусловит кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха в Москве днем 25 июля достигнет 23..25, по области — 20..25 градусов тепла.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление еще немого повысится и в середине дня составит 747 мм ртутного столба, что может спровоцировать недомогание и ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.