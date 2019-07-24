Вдова Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат

Прах журналиста Сергея Доренко развеяли в Керчи на горе Митридат, как он завещал.

Об этом в своем Telegram-канале написала вдова журналиста Юлия, передает радиостация «Говорит Москва».

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву". Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе», – написала Юлия Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб 9 мая в центре Москвы за рулём своего мотоцикла в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты. Часть праха журналиста похоронили на Троекуровском кладбище 17 мая, вторую часть он завещал развеять в Керчи, где он родился.