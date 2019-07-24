Украина может столкнуться с потерей более 30% рабочей силы к 2050 году

Украина, Болгария, Латвия и Польша могут потерять более 30% рабочей силы в ближайшие тридцать лет.

Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по демографии стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, сообщает РБК.

Такой же прогноз МВФ сделал для Болгарии, Латвии и Польши. В Словакии и Сербии к 2050 году эксперты ожидают сокращения рабочей силы на 20%.

Отмечается, что избежать такого негативного эффекта поможет политика, направленная на повышение рождаемости, стимулирование внутренней миграции и увеличение доли работающего населения, а также привлечение зарубежных мигрантов для сезонной работы. В качестве примеров МВФ приводит Чехию, Польшу и Словакию, которые упростили миграционные процедуры для работников из стран, не входящих в ЕС, в том числе из Украины.