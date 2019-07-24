Сотни московских художников могут остаться без мастерских из-за реновации

В Московском союзе художников опасаются, что более пятисот мастерских могут быть снесены в рамках программы реновации.

Таким образом, пишет «Коммерсантъ», как минимум семьсот творческих работников могут лишиться помещений для своей деятельности.

По словам руководителя юридической службы МСХ Василия Цветкова, после запуска в 2017 году программы реновации мэру Москвы Сергею Собянину было направлено письмо. В нем выражались опасения, что программа затронет мастерские, выделенные еще в советское время и занимаемые художниками на праве безвозмездного пользования до 2025 года, и что взамен не будет предоставлено никаких помещений.

В ответ Департамент городского имущества Москвы сообщил, что вопрос о предоставлении мастерских «взамен изымаемых в связи с реновацией нежилых помещений» может быть рассмотрен ведомством лишь после определения «доли Москвы в объектах нового строительства». В московской администрации заявляют, что в случае сноса с арендаторами будут оформлены имущественные отношения «на другие помещения».

В МСХ относятся к этим обещаниям скептически, поскольку художники занимают мастерские на праве безвозмездного пользования, а не как арендаторы.