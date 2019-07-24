С луками можно, с e-mail'ами – нельзя: обзор юридических новостей

Начнем с пары неожиданных новостей. Если накануне в Госдуме раздавались призывы усложнить процедуру выдачи охотбилетов, дающих право на владение оружием, то сегодня наоборот: в третьем чтении принят закон, позволяющий аборигенам использовать в охоте лук и арбалеты. Прекрасная иллюстрация на тему «новое — это хорошо забытое старое»...

Подобная широта души законодателей сегодня сравнима лишь с тем славным моментом, когда наконец позволено было собирать валежник. Эти инициативы схожи еще и тем, что расщедрившиеся депутаты не стали сразу даровать народу эти права, видимо, чтоб на радостях не задушили их в объятиях. Валежник официально разрешили с января этого года, и охоту из лука позволят осуществлять не ранее, чем через 180 дней.

Мотивировка, указанная депутатами в анонсе прорывного законопроекта, разная: сохранение имиджа России как великой охотничьей державы, а также то, что луками владеют сотни тысяч, но для спорта. Вот парламентарии и надеются, что и на развитии индустрии развлекательного убийства (что из себя представляет охота) это скажется...

Несмотря на то, что луки приобретаются без лицензий, необходим охотничий билет, затем — регистрация в Росгвардии. А вот носить с собой луки и арбалеты будет по-прежнему запрещено.

Еще один проект, похоже, только начинается. Группа из верхней палаты парламента во главе с главным чистильщиком интернета — сенатором Андреем Клишасом — подготовила предложения, которые обязывали бы распознавать пользователей электронной почты по номеру телефона. Наподобие закона, распространяющегося на мессенджеры.

IT-специалисты заговорили о дискриминации именно местных, — ведь иностранные сервисы электронной почты, скорее всего, проигнорировали бы такие новации... Судите сами: владелец сервиса электронной почты по задумке должен будет устанавливать личность каждого клиента, заключив договор с оператором связи. Чтобы затем по запросу Роскомнадзора в течение суток ограничивать доступ пользователя к сервису при передаче в сообщениях запрещенной для распространения в России информации.

Еще больше контроля необходимо государству в сфере сбора налогов. Да настолько, что Правительство ратует за создание единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ. Нужно все: паспортные данные, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, а также информация о семейном положении, родственных связях российских граждан — и это далеко не все.

Уже готов и внесен в Госдуму законопроект, согласно которому для этого инфоресурса спросят и с МВД, и с Минобороны, с Минобрнауки, ФНС, органов местного самоуправления и госфондов. А все ради качественно нового уровня расчета и начисления налогов, как указано в пояснительной записке. Или просто по сусекам уже необходимо скрести?..