Россиянок могут допустить к запрещенным ранее профессиям в 2021 году

Минтруда готово допустить женщин к ранее запрещенным профессиям, если работодатель гарантирует техническую безопасность.

Об этом рассказал заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков, передает «Интерфакс». По его словам, соответствующий пункт будет включен в список ограничений применения труда женщин. Если документ утвердят окончательно, то поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

Безюков напомнил, что список запрещенных для женщин профессий был сформирован 20 лет назад, в него включили те виды деятельности, которые угрожали репродуктивному здоровью россиянок. Теперь же, в связи с технологическим прогрессом, вред для здоровья некоторых профессий снизился, что позволяет допустить до них женщин.