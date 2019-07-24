Росприроднадзор предупредил о риске "экологического Чернобыля" под Иркутском

Глава Росприроднадзора заявила о большом объеме ртутьсодержащих остатков на заводе «Усольехимпром» в Иркутской области.

Об этом глава ведомства Светлана Родиона рассказала в интервью газете «Известия». По ее словам, предприятие «Усольехимпром» создает под Иркутском угрозу экологической катастрофы.

«Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой экологический Чернобыль», — рассказала специалист.

Родионова добавила, что на этом предприятии находится большое количество ртутьсодержащих остатков, производство заражено ртутью.

«В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там, никто не знает», — пояснила глава Росприроднадзора.

По ее мнению, размер штрафа в сфере экологии необходимо увеличить. Для юридических лиц должен составлять от 50 тысяч до 1 млн рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тысяч до 500 тысяч рублей, для физических лиц — 5–50 тысяч рублей.