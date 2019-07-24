Москвичей призвали достать теплую одежду из-за похолодания до +12 градусов

Синоптики предупредили жителей столицы о резком похолодании и дождливой погоде на следующей неделе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 24 июля в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных дождей.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра, в выходные в Москве и области погода продолжит ухудшаться, дожди возобновятся с воскресенья, принеся с собой резкое похолодание.

«В субботу в городе и области будет тепло — плюс 24-29 градусов в Подмосковье и 27-29 градусов в Москве, небольшая облачность и без осадков. Но уже в воскресенье ожидается 18-23 градуса, переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. В понедельник днем уже 13-18 градусов, во вторник — 12-17 градусов, и в оба эти дня небольшие дожди», — рассказал сотрудник Росгидромета Дмитрий Киктев, посоветовав москвичам достать на время теплую одежду.