МЧС срочно разработает правила безопасности после пожара в палаточном лагере

Эксперты МЧС РФ рассчитывают, что новые правила противопожарной безопасности в детских лагерях заработают до конца лета.

Напомним, в результате пожара в ночь на вторник, 23 июля, в палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае погибли четверо детей.

Как передает газета «Известия», в связи с произошедшим российские спасатели намеренны экстренно разработать правила противопожарной безопасности в палаточных лагерях на территории РФ.

Председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев со ссылкой на главного пожарного инспектора МЧС России Игоря Кобзева рассказал, что в настоящий момент в стране существуют единые стандарты для капитальных объектов в детских лагерях, при этом нормы противопожарной безопасности в палатках находятся в разрозненном виде в отдельных приказах Минобра и Минтруда.

Комментируя недавнюю трагедию в Хабаровском крае, Кудрявцев заявил, что «это нонсенс — в XXI веке размещать детей в таких условиях».

«Одно дело — в походе, а другое — строительство палаточного городка в стационарном лагере. Палатка — временная конструкция для индивидуального отдыха. Я за всю свою службу не встречал такого, чтобы устраивали детские палаточные городки на 250 человек. Во временных сооружениях вообще нельзя устраивать детские лагеря. А использовать в палатках тепловые пушки - вообще преступление. Они предназначены для строительных работ, а не для обогрева легковоспламеняющихся сооружений», — подчеркнул он.

По словам главы Всероссийского добровольного пожарного общества, разработанные экспертами МЧС России стандарты для палаточных лагерей должны будут заработать уже до конца текущего сезона отдыха.