Лещенко и Успенская призвали Мосгорсуд отпустить предполагаемого главаря ОПГ

Деятели культуры и спорта вступились за Олега Шишканова, подозреваемого в «занятии высшего положения в преступной иерархии».

Как передает «Интерфакс», Олег Шишканов (по информации Следственного комитета России, также известный как Шишкан), был арестован до 12 сентября с санкции Басманного суда Москвы.

Следствие обвиняет его в «занятии высшего положения в преступной иерархии», а также в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Сидоровой и членов ее семьи. По этим обвинениям Шишканову грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Однако в защиту предполагаемого «вора в законе» выступили деятели культуры и спорта, среди которых известные футбольные тренеры Валерий Газаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, а также артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов.

Все они обратились к Мосгорсуду с просьбой изменить Шишканову меру пресечения.

В своем обращении общественные деятели заявили, что знают его «на протяжении многих лет как доброго, отзывчивого человека, патриота своей Родины, организатора спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни», а произошедшее с ним считают случайным стечением обстоятельств.