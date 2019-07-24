Госдума изменила критерии нуждаемости для семей с детьми

24 июля Госдумой в третьем чтении принят законопроект о детских выплатах.

Как сообщила «Российская газета», в новом документе изменены критерии нуждаемости. С 1 января 2020 года выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка теперь смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Раньше сумма выплат была меньше и полагалась только тем семьям, где на одного человека приходилось менее полутора прожиточных минимумов.

Новый показатель увеличит число льготополучателей с 45,7 до 68%.

Законом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет, а не до полутора, как было раньше.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, комментируя закон, отметила, что на протяжении пяти лет в России снижается рождаемость. По ее словам, новый закон станет «долгосрочным инструментом государственной семейной политики, который послужит стимулом для людей принять решение о рождении ребенка».